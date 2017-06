19-jährige Henneferin wurde wach

Hennef. In der Nacht zu Montag ist in Hennef gegen 1 Uhr ein Fassadenkletterer beim Versuch, in ein Haus einzubrechen, von einer Bewohnerin des Hauses überrascht worden. Zwei Täter sind daraufhin geflohen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2017

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Fassadenkletterer einen Einbruch in ein Haus in Hennef abgebrochen, nachdem er von der Tochter der Hauseigentümer bemerkt wurde. Laut Angaben der Polizei schlief die 19-Jährige bei offenem Fenster im ersten Obergeschoss, als sie durch Geräusche unterhalb ihres Fensters wach wurde.

Im selben Moment, in dem sie an das Fenster ging, griffen zwei Hände eines bislang unbekannten Mannes an das Absturzgitter des Fensters. Wie die Polizei berichtet, schrie die junge Frau vor Schreck auf und fiel rückwärts auf ihren in dem Bett schlafenden Freund. Der Einbrecher ließ daraufhin das Gitter los und stürzte von dem zwei Meter hohen Fenster ab.

Der Freund der 19-Jährigen nahm noch zwei fliehende Personen wahr, die offenbar mit einem Auto davonfuhren.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem versuchten Einbruch unter der Rufnummer 02241/541-3521 entgegen.