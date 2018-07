Polizei bittet um Hinweise

Hennef. Zwei Einbrüche haben sich am vergangenen Wochenende in Hennef ereignet. Unbekannte brachen in eine Kita sowie ein Bürogebäude ein. In beiden Fällen hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2018

Am vergangenen Wochenende haben sich in Hennef zwei Einbrüche ereignet, bei denen es die Täter jeweils auf Bargeld abgesehen hatten. An einer Kita in der Keplerstraße hebelten Unbekannte ein Fenster auf und stahlen einen kleinen dreistelligen Betrag. Wie die Polizei mitteilte, entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Ein zweiter Einbruch passierte in einem Büro in der Gartenstraße. Hier entwendeten die Täter einen Möbeltresor. Einbruchsspuren konnten zunächst nicht gefunden werden, die Eigentümer alarmierten die Polizei erst, als sie bemerkten, dass der Tresor nicht mehr an seinem Platz stand. Möglicherweise waren die Diebe durch das Tor einer angrenzenden Garage in das Büro eingedrungen.

Beide Einbrüche ereigneten sich zwischen Freitag, 20. Juli, und Sonntag, 23. Juli.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei entgegen unter (02241) 541 35 21