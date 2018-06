Denkmalschutz in Hennef

Hennef. Die kleine Kapelle „Zur schmerzhaften Mutter“ an der Zinnestraße wird derzeit denkmalgerecht saniert. Stadt Hennef investiert insgesamt 152.000 Euro in die Restaurierung des kleinen Gotteshauses.

Von Ingo Eisner, 10.06.2018

Noch in den 1950er Jahren diente es zur Aufbewahrung der Toten des Ortes, wo man die traditionelle Totenwache hielt. Sie ist ein Wahrzeichen der Hennefer Berggemeinde Söven und spielt bis heute im Dorfleben eine wichtige Rolle. Die ältesten Bauteile der kleinen Kapelle „Zur schmerzhaften Mutter“ stammen aus dem Jahr 1780.

Das schmucke kleine unter Denkmalschutz stehende Gotteshaus an der Zinnestraße, das einst von Sövener Bürgern erbaut wurde und sich heute in städtischem Besitz befindet, ist allerdings in die Jahre gekommen. Schäden an den Wänden und am Dach zwangen die Stadt zu handeln. Derzeit wird die kleine Kapelle in Abstimmung mit der Denkmalbehörde des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) und dem Amt für Bauordnung und Unterer Denkmalbehörde der Stadt Hennef denkmalgerecht saniert und wieder neu aufgebaut. Von den Fortschritten der Sanierungsarbeiten überzeugte sich Bürgermeister Klaus Pipke vor einigen Tagen während eines kleinen Richtfestes.

„Ich freue mich, dass wir diese Kapelle, die bis heute im Sövener Dorfleben eine große Rolle spielt, erhalten können“, so Pipke. Insgesamt 152 000 Euro investiert die Stadt in die Sanierung des kleinen Gotteshauses. Die Arbeiten sollen laut Stadt Ende August abgeschlossen sein. Dabei gilt es allerdings, den Auflagen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.

Das Mauerwerk und der Dachstuhl wiesen gravierende Schäden auf. Deshalb wurde die Kapelle bis auf die Grundmauern zurückgebaut. „Die Außenwände der Kapelle sind trockengelegt, die Schäden an den Wänden behoben und der durch Insektenbefall stark geschädigte Dachstuhl saniert und wieder neu aufgebaut“, sagte Mira Steffan, stellvertretende Sprecherin der Stadt Hennef. Die Wände, die laut Stadt weitestgehend noch aus handgeformten Sand-Lehmsteinen bestehen, werden innen und außen neu verputzt. Zudem werden ein neuer Boden und eine Deckenbekleidung eingebaut. Die Eingangstüren werden ebenfalls saniert und neu farblich behandelt, allerdings in ihrer Form im alten Stil belassen. Der bisher holzverkleidete Altar erhält künftig seine ursprüngliche Steinoptik und wird mit einer Holz- oder Granitplatte versehen.

Auch heute gibt es noch Totenwachen in der Kapelle

Die Geschichte der kleinen Kapelle „Zur schmerzhaften Mutter“ reicht lange zurück. Wie der Urhandriss der Katasterkarte von 1826 ausweist, besaß zu dieser Zeit die „Nachbarschaft von Söven“ ein Grundstück mit einer Kapelle, deren Erbauungszeit auf die Zeit um 1780 datiert wurde und die 1895 abbrannte. Nach mündlicher Überlieferung befand sich schon vor Errichtung der Kapelle an diesem Standort ein Kreuz unter einer Linde. Das kleine Gotteshaus wurde bald darauf wieder aufgebaut und 1933 grundlegend instand gesetzt. 1934 erwarb der „Verein zur Wahrung gemeinnütziger Interessen” eine anschließende 135 Quadratmeter kleine Parzelle, um die Umgebung der Kapelle zu verschönern.

Das Innere der Kapelle ist schlicht gehalten. Ein einfacher hölzerner Altar schmückt die Kopfseite. Die Chorwand hat eine Nische, in der früher wohl eine Figur der „schmerzhaften Mutter“ gestanden hat. Das Gebäude, das in Eigeninitiative der Dorfbewohner erbaut und gepflegt wurde, war zwar nie eine richtige Kirche, spielte aber im religiösen Leben des Dorfes stets eine bedeutende Rolle. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden dort die Maiandachten gehalten, und noch in den 1950er Jahren diente sie zur Aufbewahrung der Toten des Ortes, wo man die traditionelle Totenwache hielt.

„Es werden zwar keine Toten mehr in der Kapelle aufgebahrt, aber auf Wunsch der Angehörigen finden die Totenwachen vor der Beerdigung eines Söveners auch heute noch in der Kapelle statt“, so Annette Gierlach, Vorsitzende des Bürgervereins Söven, der sich um die Pflege der Kapelle kümmert. Laut Gierlach werden auf Wunsch der Angehörigen in einem an der Kapelle angebrachten Schaukasten der Name eines Verstorbenen ausgehängt sowie eine Gedenkkerze im seitlichen Fenster aufgestellt. „Die Kapelle ist ein wichtiger Bestandteil Sövens“, sagte Gierlach. „Zur Einweihung nach den Sanierungsarbeiten wird es ein großes Fest geben.“