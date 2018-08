Einer 81-jährigen Seniorin wurde am Samstag in Hennef die Handtasche gestohlen. (Symbolbild)

Hennef. Eine 81-Jährige ist in Hennef Opfer eines Überfalls geworden. Ein Dieb auf einem Fahrrad entriss der Frau ihre Handtasche. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.08.2018

Ein Zeuge habe laut der Polizei die Tat beobachtet, konnte dem Dieb auf seinem Fahrrad aber nicht folgen. Auch die Polizei erwischte den unbekannten Täter nicht mehr. Sie bittet um Hinweise.

Die 81-jährige Henneferin meldete sich direkt nach der Tat auf der Polizeiwache in Hennef. Völlig aufgelöst habe sie berichtete, dass sie auf dem Fuß- und Radweg der Mozartstraße in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen sei, als ihr ein Fahrradfahrer von hinten mit Gewalt die Tasche entrissen habe.

Glücklicherweise stürzte die Frau, die auf einen Gehstock angewiesen ist, dabei nicht. Nach eigenen Angaben wurde durch ihre Hilferufe ein Zeuge, der im Außenbereich einer Bäckerei an der Lindenstraße stand, auf die Tat aufmerksam. Der unbekannte Täter sei jedoch so schnell in Richtung Bahnhof davon gefahren, dass der Zeuge nicht habe folgen können. Auch die kurz darauf durchgeführte Fahndung der Polizei sei verlief ergebnislos verlaufen.

Der bislang unbekannte Täter trug laut der Polizei dunkle, enganliegende Kleidung und war auf einem dunklen Fahrrad unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (02241) 541-35 21 entgegen.