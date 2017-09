Denkmalschutz in Hennef

Am Ende erhält nur der Zaun den Schutz und wird als Denkmal eingetragen.

Die ehemalige Villa an der Beethovenstraße in Hennef ist nur noch ein Haufen Bauschutt. 1962 errichtete der Architekt Oswald das Haus, das die Stadt unter Denkmalschutz stellen wollte.

HENNEF. Es ist nun amtlich: Die Steimel-Villa an der Beethovenstraße ist unwiederbringlich zerstört. Das ergab eine Untersuchung des Amtes für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR).

Von Ingo Eisner, 19.09.2017

Die Steimel-Villa ist unwiederbringlich zerstört. So lautet das Ergebnis einer Untersuchung des LVR. Die Begründung: Es lasse sich nach dem Gebäudeteilabriss, den die Eigentümer ohne Genehmigung der Stadt im März durchgeführt hatten, die Wiederherstellung denkmalrechtlich nicht fördern. Die Einfriedung des Grundstücks an der Beethovenstraße, also auch der Zaun und das Mauerwerk, werden allerdings als Denkmal eingetragen.

Die Eigentümer der Villa hatten gegen die vorläufige Unterschutzstellung der Stadt geklagt, zogen diese Klage aber bei einem gerichtlichen Erörterungstermin, der Ende August stattgefunden hatte, zurück. Nachdem nun klar ist, dass die Steimel-Villa aus dem Jahr 1962, die ein Frühwerk des deutschen Architekten Oswald Mathias Ungers ist, nach dem Teilabriss nicht wieder aufgebaut werden kann, stellte die Stadt bei dem Erörterungstermin in Aussicht, den nachträglich von den Eigentümern im Juni beantragten Abriss zu genehmigen. Allerdings wird es laut Stadt erst dann einen Abbruch geben, wenn eine vorherige Dokumentation einschließlich archivarischer Untersuchung erfolgt ist.

Die Untere Denkmalbehörde der Stadt stoppte kurzfristig den Abriss des Gebäudes und versiegelte umgehend das Grundstück. Mit der vorläufigen Unterschutzstellung sollten die Gebäudereste gesichert werden, damit das Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland den Wert des Gebäudes mit dem zugehörigen Garten denkmalfachlich ermitteln kann. Obwohl die Steimel-Villa zum Zeitpunkt des nicht genehmigten Abrisses noch kein Denkmal war, hatte es allerdings Anfang des Jahres Gespräche mit den Eigentümern zu diesem Thema gegeben, bei denen auch das Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland einbezogen worden war. Geplant war, dass eine Bewertung vorgenommen werden sollte und für den 31. März dieses Jahres war auch ein Treffen der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Hennef mit den Eigentümern vereinbart worden. Während dieses Treffens sollte dann geklärt werden, ob das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird. Vor diesem Termin hatte sich die Eigentümergemeinschaft allerdings entschlossen, das Gebäude abzureißen.

Viele Hennefer bedauern den Abriss

Die Zerstörung der Villa bleibt für viele Hennefer ein Frevel, da es sich aus architektonischer Sicht um ein wichtiges Gebäude handelte. Schöpfer Ungers entwarf und baute die Villa damals im Auftrag des inzwischen verstorbenen Besitzers Heribert Steimel. Laut Sophia Ungers, Tochter des 2007 ebenfalls verstorbenen Architekten und Leiterin des Kölner Ungers-Archivs, sei allerdings mit dem Abbruch das Urheberrecht ihres Vaters erloschen. „Als ich von dem Abriss erfuhr, war ich wirklich schockiert“, sagte Ungers.

Von den Eigentümern stand am Montag auf GA-Anfrage niemand für eine Stellungnahme zur Verfügung.