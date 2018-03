Hennef. Rainer Walterscheid aus Hennef arbeitet seit 14 Jahren ehrenamtlich für die Deutsche Herzstiftung im Rhein-Sieg-Kreis. Vor allem junge Menschen zu erreichen, ist ihm ein Anliegen.

Von Marcel Dörsing, 26.03.2018

Rainer Walterscheid traf es an einem Morgen im Jahr 1992. „Ich wollte mich gerade zur Arbeit aufmachen, als ich einen Schmerz in der Brust spürte“, erinnert sich der heute 73-Jährige. Mit dem Rettungswagen ging es sofort ins Krankenhaus. Diagnose: Herzinfarkt, mit gerade einmal 48 Jahren. „Herzerkrankungen können jeden treffen, egal welchen Alters“, sagt Walterscheid. Dass ihn das Thema seit mittlerweile 14 Jahren intensiv beschäftigt und bis heute zeitlich beansprucht, konnte er damals noch nicht ahnen.

Sein Telefon steht selten still

Seit 2004 engagiert sich Walterscheid ehrenamtlich für die Deutsche Herzstiftung (DHS), seit 2006 leitet er die Selbsthilfegruppe „Rund ums Herz“, die sich einmal im Monat in Sankt Augustin trifft. Mittlerweile hat sich Walterscheid, der gemeinsam mit seiner Frau Mechthild in Hennef-Rott wohnt, eine zusätzliche Telefonnummer zugelegt. Wenn der Klingelton des Apparats ertönt, weiß Walterscheid schon Bescheid: „Das Herztelefon klingelt wieder“, sagt er. An manchen Morgenden hört er die Melodie des Telefons im Minutentakt.

Oftmals fragen Betroffene nach Informationsmaterial der DHS – so etwa nach dem neuesten Magazin zum Thema „schwaches Herz“. Aber auch für Sorgen und Nöte der oftmals älteren Anrufer hat Walterscheid ein Ohr. Eine ältere Dame habe sich zum Beispiel kürzlich bei ihm gemeldet und ihm berichtet, wie sie regelrecht darum kämpfen musste, dass ein Arzt ihre Herzbeschwerden ernst nahm. Am Ende habe sich herausgestellt, dass die Frau tatsächlich kurz vor einem Infarkt stand, so Walterscheid. „Ich kann dann nicht viel machen, außer zuhören“.

Selbsthilfegruppe "Rund ums Herz"

In vielen Gesprächen mit Betroffenen hat er sich über die Jahre einiges Wissen zum Thema Herz angeeignet, doch er betont: „Ich bin kein Arzt und maße mir nicht an, medizinisch zu beraten.“ Walterscheid ist in der Region allerdings bestens vernetzt, weiß, welches Krankenhaus eine Fachabteilung unterhält und wo welcher Kardiologe zu finden ist. Auch bei den Treffen der Selbsthilfegruppe sind regelmäßig Mediziner als Referenten zu Gast und beantworten Fachfragen, etwa zu neuen Medikamenten oder lebensrettenden Notfallmaßnahmen.

„Mir ist es besonders wichtig, auch jüngere Menschen zu erreichen, damit sie möglichst frühzeitig herzgesund leben“, so Walterscheid. Dazu zähle eine gesunde Ernährung, nicht rauchen und vor allem viel Bewegung. Als er damals selbst einen Infarkt erlitten, habe er viele „gut gemeinte“ Ratschläge erhalten, heute wisse man viel mehr über Risikofaktoren und wie man sie reduzieren könne.

Frauen deutlich häufiger herzkrank als Männer

Dennoch sind Herzkrankheiten in Deutschland die häufigste Todesursache. Nach Angaben der DHS starben 2015 insgesamt 211 511 Menschen an einem Herzinfarkt, an Herzschwäche oder anderen derartigen Erkrankungen. Zuletzt ist die Zahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit Herzerkrankungen sogar leicht angestiegen. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer. Ihre Sterbeziffer, das sind die Todesfälle pro 100 000 Einwohner, liegt um knapp 55 Prozent höher als bei Männern. Ursache seien dabei meist Herzschwäche, Herzklappenerkrankungen oder Herzrhythmusstörungen, während Männer häufiger einem Herzinfarkt erlägen.

Im langfristigen Verlauf ist die Zahl der Menschen, die zum Beispiel an einem Herzinfarkt gestorben sind, allerdings deutlich gesunken. Waren es etwa 1990 noch 85 600 Menschen, ging die Zahl laut DHS bis 2015 auf 49 000 zurück. Walterscheid will mit seiner Aufklärungsarbeit dazu beitragen, dass diese Zahl weiter sinkt. genau wie bundesweit 102 weitere Ehrenamtliche im Dienst der Deutschen Herzstriftung. Der Mitgliederbestand des Vereins ist im Rhein-Sieg-Kreis, für den Walterscheid zuständig ist, stetig gewachsen. Im Jahr 2016 gehörten der DHS 1657 Menschen aus dem Kreis an – ein Erfolg, auf den Waltescheid stolz ist.

Bei seiner ehrenamtlichen Arbeit profitiert er auch von seiner Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit der Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg. Seine beruflichen Kontakte waren letztlich auch der Grund dafür, dass er 2004 für die Tätigkeit bei der DHS angesprochen wurde. Etwa 20 Stunden investiert er pro Woche für seine Aufgabe. Bereut habe er den Schritt bis heute nicht. So lange es geht, möchte er sein Ehrenamt fortführen. Walterscheid: „Mir macht es immer noch sehr viel Freude und meine Frau steht zum Glück voll hinter mir, sonst ginge es nicht“.