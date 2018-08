Feuerwehreinsatz

In Hennef hat sich am Dienstag ein Brand ereignet.

Hennef. In Hennef ist am frühen Dienstagnachmittag das Dach einer Sporthalle des Städtischen Gymnasiums in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2018

In Hennef hat am frühen Dienstagnachmittag das Dach einer Sporthalle an der Fritz-Jacobi-Straße Feuer gefangen. Die Sporthalle gehört zum Städtischen Gymnasium in Hennef. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, die Löscharbeiten dauern an. Inzwischen soll der Brand unter Kontrolle sein. Eine schwarze Rauchsäule ist schon von weitem sichbar.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, ist das Feuer gegen 13.40 Uhr bei Dacharbeiten ausgebrochen und hatte sich auf einer Fläche von 150 Quadratmetern ausgebreitet. Die Feuerwehr ist mit zwei Drehleitern im Einsatz.

Brand in Hennefer Sporthalle Foto: Marcel Dörsing

