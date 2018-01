Ein Fahrgast verletzt

Hennef. Ein Busfahrer der RSVG hat nach einem missglückten Überholmanöver einer Autofahrerin einen Frontalcrash verhindert. Bei seiner Vollbremsung wurde eine Person verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.01.2018

Ein missglücktes Überholmanöver führte am Montagnachmittag fast zu einem Frontalzusammenstoß in Hennef. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein Linienbus der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) gegen 15.50 Uhr auf der Landstraße 352 in Richtung Hennef-Allner, als kurz hinter der Einmündung "Im Lohkamp" die Fahrerin eines blauen Renault Clio zum Überholmanöver ansetzte.

Mitten im Überholvorgang kam ihr dann jedoch ein Fahrzeug aus Richtung Allner entgegen. Der 46-jährige Busfahrer erkannte die gefährliche Situation nach Angaben der Polizei und leitete eine Notbremsung ein. So ermöglichte er der Autofahrerin, wieder vor ihm einzuscheren und so einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Durch die Vollbremsung wurde ein weiblicher Fahrgast verletzt. Sie konnte sich nicht rechtzeitig festhalten und schlug sich den Kopf an. Sie wurde leicht im Gesicht verletzt, konnte ihre Reise aber nach kurzer ärztlicher Behandlung fortsetzen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt gegen die Fahrerin des Renaults, da der "Anfangsverdacht der Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden" im Raum steht.