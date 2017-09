Zwölf Fahrzeuge im Einsatz

Hennef. In Hennef heulten in der Nacht die Sirenen. In einem Haus war ein Feuer ausgebrochen, vier Personen mussten mit der Drehleiter gerettet werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2017

Vier Personen mussten in der Nacht mit einer Drehleiter aus ihrem Haus in der Bonner Straße in Hennef gerettet werden. Gegen kurz vor ein Uhr war nach Angaben der Feuerwehrleistelle in einer Küche ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Anwohner das Gebäude nicht selbst verlassen. Die Personen wurden nach ihrer Rettung zunächst vor Ort versorgt, verletzt wurde niemand.

In Teilen des Hennefer Stadtgebietes waren aufgrund der Alarmierung auch die Sirenen zu hören. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt zwölf Fahrzeugen aus, erst gegen 3.40 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Die Bonner Straße musste für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden. Was den Brand auslöste, ist nach Angaben der Leitstelle noch unklar.