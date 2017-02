Sport für Kranke und ihre Angehörigen in Hennef

HENNEF. Andere dafür begeistern, sich sportlich zu betätigen, will Lothar Cieslik, zweiter Vorsitzender des Spiel- und Sportvereins (SSV) Happerschoß, mit einem besonderen Bewegungsangebot: „Sport für Menschen mit Demenz“

Von Jill Mylonas, 19.02.2017

Das Angebot richtet sich an Menschen mit leichter bis mittelgradiger Demenz und ihre Angehörigen. Bis zu zehn Personen mit Demenz können an jedem Treffen teilnehmen.

Als Pilotprojekt des SSV Happerschoß in Zusammenarbeit mit dem Verein Altenhilfe der Stadt Hennef beginnt der Kursus am Freitag, 24. Februar. Die Bürgerstiftung Altenhilfe unterstützt das Projekt finanziell, die Kursgebühr beträgt 48 Euro. Es sind sechs Termine immer freitags von 10.30 bis 11.30 Uhr vorgesehen.

Bereits 2015 hatte Cieslik die Idee zu einem Sportangebot für Menschen mit Demenz in Hennef. „Das landesweite Projekt 'Sport für Menschen mit Demenz' hat der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen mit dem Landessportbund NRW von 2014 bis 2016 veranstaltet“, sagte Cieslik.

Dabei hätten die Veranstalter Sportangebote für Menschen mit Demenz auf lokaler Ebene modellhaft entwickelt und erprobt. Wichtig für den Erhalt von Gehfähigkeit und Gangsicherheit sind laut Cieslik zwei wesentliche Dinge: Kraft und Gleichgewicht. „Beides soll mit bestimmten Übungen verbessert werden, die sich nach den Fähigkeiten der Teilnehmer richten“, so Cieslik, der den Kursus leitet. „Demenzkranke werden dadurch nicht gesund, aber Bewegung verzögert das Fortschreiten der Krankheit, und Alltagsfertigkeiten sowie Lebensqualität bleiben länger erhalten.“

Gemeinsam mit Klaus Metzner, Geschäftsführer des SSV Happerschoß, kontaktierte Cieslik Anfang dieses Jahres Jutta Hartmann vom Verein Altenhilfe. Sie vermittelte Interessenten, der Grundstein war gelegt. „Ein großes Problem war, einen passenden Raum für den Kursus zu finden“, so Metzner. „Wir haben uns für das Pfarrheim Happerschoß entschieden. Es ist ebenerdig und hat eine barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung.“ Der Verein Altenhilfe bietet einen Fahrdienst an, der in den Kursgebühren enthalten ist. Nicht nur an Menschen aus Hennef richtet sich das Angebot. „Wir hoffen, dass auch Leute aus den umliegenden Kommunen wie Sankt Augustin und Siegburg teilnehmen“, so der Kursleiter. Es seien noch Plätze frei.

Der Kursus beginnt am Freitag, 24. Februar, im Pfarrheim Happerschoß, Kirchgasse 5. Anmeldungen und weitere Informationen beim Verein Altenhilfe unter 0 22 42/88 85 66 oder 0 22 42/88 85 67