Hennef. In der kommenden Woche wird auf der Autobahn 560 an den beiden Siegbrücken gearbeitet. Es kommt zu Verkehrsänderungen. Neben Fahrbahnbelag und Verschleißteilen, werden auch Lärmschutzwände erneuert.

Von Hannah Schmitt, 24.05.2019

Die Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßen NRW beginnt kommende Woche mit den Instandsetzungsarbeiten an den beiden Siegbrücken im Verlauf der Autobahn 560 zwischen den Anschlussstellen Hennef-West und Hennef-Ost. Von Montag, 27. Mai, auf Dienstag, 28. Mai, wird die Verkehrsführung für die erste Bauphase eingerichtet.

Von 20 bis 2 Uhr steht zwischen der Anschlussstelle Hennef-Ost und dem Ausbauende der A 560 in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In den kommenden zwei Wochen wird dort eine Mittelstreifenüberfahrt für die weiteren Bauphasen geschaffen.

Danach starten die Arbeiten in Fahrtrichtung Bonn. Aufgrund der Verkehrsführung können Fahrzeuge, die vom Ausbauende Richtung Bonn fahren, die Anschlussstelle Hennef-West nicht mehr erreichen. Sie werden über die Anschlussstelle Niederpleis umgeleitet. Während der Arbeiten in Fahrtrichtung Altenkirchen wird einer der beiden Fahrstreifen zur Anschlussstelle Hennef-Ost geleitet, der andere führt direkt zum Ausbauende der A 560. Bis voraussichtlich November werden die Fahrbahnbeläge auf den beiden Brücken erneuert. Zudem werden alle Verschleißteile in den Fahrbahnübergängen ausgetauscht und die Elemente der Lärmschutzwände erneuert.

