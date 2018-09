Störung am Stellwerk

Hennef. Auf der Bahnstrecke zwischen Hennef und Eitorf kann es am Dienstagmorgen zu Beeinträchtigungen kommen. Grund ist eine Stellwerksstörung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2018

Pendler zwischen Hennef und Eitorf müssen am Dienstagmorgen vereinzelnt mit Behinderungen rechnen: Grund ist eine Störung an einem Stellwerk in Blankenheim, die gegen kurz vor 7 Uhr aufgetreten war.

Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte, konnte die Störung nach kurzer Zeit bereits wieder behoben werden. Es kann jedoch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen. Betroffen sind die S12 sowie der RE9.