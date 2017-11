Störung bis voraussichtlich 19 Uhr

Hennef. Aufgrund eines Notarzteinsatzes ist der Bahnhof in Hennef aktuell gesperrt. Die Störung wird bis voraussichtlich 19 Uhr andauern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.11.2017

Am Montagnachmittag kam es zu einem Notarzteinsatz am Bahnhof in Hennef. Der Bahnhof ist aktuell gesperrt. Die Deutsche Bahn vermutet, dass die Störung bis 19 Uhr andauern wird. Zwischen Siegburg/Bonn und Eitorf werden in Kürze zehn Busse als Ersatzverkehr eingesetzt.