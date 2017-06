Gast auf dem Sofa in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Der Journalist, Herausgeber und Buchautor Gabor Steingart stellt in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg auf dem Campus Sankt Augustin sein Buch "Weltbeben: Leben im Zeitalter der Überforderung" vor.

Von Luisa Glees, 15.06.2017

„Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben“, zitiert Gabor Steingart noch vor seinem Vorwort nach George Bernard Shaw. Steingart analysiert in seinem Buch „Weltbeben“ das Leben im Zeitalter der Überforderung, wohin es uns bereits gebracht hat und vor allem noch bringen wird.

Er erklärt mit eminentem Geschick seine Haltung zu gegenwärtigen Machenschaften politischer Größen, Kontrollverlusten in jeglichen Bereichen sowie einem überforderten Bürgertum. Dabei gelingt es Steingart, komplexe Sachverhalte für die breite Masse leicht verständlich zu erläutern und den Lesern einen Funken Hoffnung mit auf den Weg zu geben.

Am Montag, 19. Juni, ist der Journalist und Herausgeber des Handelsblattes „Zu Gast auf dem Sofa“ in der Hochschul- und Kreisbibliothek. Ab 19.30 Uhr stellt er sein Buch „Weltbeben: Leben im Zeitalter der Überforderung“ vor.

Der Autor

Gabor Steingart ist am 14. Juni 1962 in Berlin geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Volkswissenschaft sowie Germanistik an der Universität Marburg und der Freien Universität Berlin. Steingart leitete zunächst von 2001 bis 2007 das Hauptstadtbüro des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ in Berlin, anschließend war er in Washington beschäftigt. Er war von 2010 bis 2012 als Chefredakteur des Handelsblatts tätig, seit 2013 ist Steingart Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Handelsblatt und Herausgeber des Handelsblatts.

Das Buch

Ein halluzinierendes Amerika, ein gespaltenes Europa, Terrorismus als dritter Weltkrieg, ein aggressiver sowie illusionierter Finanzkapitalismus und eine rasende Digitalisierung sind eine Handvoll Themen, die die Welt zum Beben bringen. Diesen und weiteren Themenkomplexen, die oftmals nur oberflächlich und zugleich ungenügend diskutiert werden, widmet sich Steingarts Buch.

Das meint der GA

Wir leben in einem Zeitalter, in dem es schwer ist, Worte für Themen zu finden, die einen sprachlos und ratlos zurücklassen. Gabor Steingart gelingt es, prekäre Themen wie ein „Außerirdischer vom Stern der klaren Worte“ auf einen kritisch hinterfragten Platz der Öffentlichkeit zu rücken, so der Philosoph Peter Sloterdijk. Dabei nenne Steingart glücklicherweise und zu aller Abwechslung Ross und Reiter beim Namen – ein gelungenes Pendant zur alltäglichen „Wischiwaschi-Kritik“. Steingart versucht, in der kollektiven Überforderung Licht ins Dunkle zu bringen sowie Angst in Hoffnung umzuwandeln.

Wer die Problemkomplexität des heutigen Weltgeschehens verstehen, einordnen und vielleicht sogar versuchen möchte, kritisch zu reflektieren, der sollte Steingarts Buch „Weltbeben“ in jedem Fall lesen. Eine Anleitung für eine problemfreie Welt oder die finale Lösungsstrategie beinhaltet das Buch selbstverständlich nicht, doch es bietet eine detaillierte Aufklärung über das Weltgeschehen und vermittelt ein Stück Sicherheit für diejenigen, die noch im Dunkeln tappen. Das Buch eignet sich für jeden, der sich von Überforderung und Weltunordnung befreien und stattdessen in eine Welt voller Zuversicht und Weltordnung blicken möchte.

Die Daten

Die Lesung „Zu Gast auf dem Sofa“ mit Gabor Steingart findet am Montag, 19. Juni, in der Hochschul- und Kreisbibliothek Sankt Augustin, Grantham-Allee 20, statt. Die Hochschul- und Kreisbibliothek, die Bücherstube Sankt Augustin und der General-Anzeiger organisieren die Lesung in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt sechs Euro. Karten gibt es in der Bücherstube Sankt Augustin, Alte Heerstraße 60, (0224) 11 48 42 84, sowie in den Bibliotheken der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin, Grantham-Allee 20, und in Rheinbach, Von-Liebig-Straße 20.