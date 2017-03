Auf der L268 bei Uckerath

Uckerath. Auf der L268 zwischen Uckerath und Eitorf ist es in der Nacht zum Samstag zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 51-jährige Frau aus Belgien schwer verletzt wurde.

Von Sebastian Laubert, 25.03.2017

Die Frau war auf der L268 in Richtung Eitorf unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache ist mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, circa 100 Meter über den angrenzenden Fahrradweg fuhr, bis sie schließlich mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidierte.

Freiwillige Ersthelfer, unter anderem auch ein Kamerad der Löschgruppe Blankenberg der zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr, zogen die Frau aus ihrem Wagen und retteten auch ihr Gepäck bevor der Wagen in Flammen aufging. Da die Fahrerin bei dem Unfall mehrere Rippenbrüche erlitt und auch innere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde sie vor Ort von einem Notarzt behandelt und abschließend per Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die von den Ersthelfern alarmierte Löschgruppe Blankenberg wurde vom Löschzug Uckerath bei den wasserintensiven Löscharbeiten unterstützt. Mit Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits im Vollbrand, die insgesamt 30 Feuerwehrleute vor Ort konnten das Feuer aber zügig unter ihre Kontrolle bringen. Die L268 musste für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt werden und wurde erst am Samstag gegen 1:00 Uhr morgens wieder frei gegeben.