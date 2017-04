Verletzte bei Unfall

Hennef. Bei einem Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße in Hennef sind am Freitagvormittag mehrere Menschen leicht verletzt worden. Möglicherweise war eine internistische Erkrankung eines Autofahrers Ursache.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Auslieferungsfahrer seinen Sprinter am Fahrbahnrand abgestellt. Als eine 45-jährige Windeckerin mit ihrem VW Caddy an der Engstelle vorbeifuhr, näherte sich von hinten ein Audi mit erhöhter Geschwindigkeit. Der Audi, in dem ein 61 und 64 Jahre altes Ehepaar aus Windeck saß, kollidierte mit dem Heck eines roten Renaults, der hinter dem Caddy fuhr.

Durch den Aufprall wurden fünf Autos ineinandergeschoben. Dabei verletzte sich das Ehepaar leicht. Zeugen berichteten, das der 61 Jahre alter Fahrer des Audis zum Unfallzeitpunkt am Steuer zusammengesackt war und der Wagen von der auf dem Beifahrersitz sitzenden Ehefrau gesteuert wurde. Möglicherweise spielt eine internistische Erkrankung eine Rolle. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.