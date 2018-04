Fahrer leicht verletzt

Hennef. Ein 58-jähriger Mann aus Köln ist am Donnerstag in Hennef mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

An der Westerwaldstraße in Hennef ist am Donnerstag ein Mann mit seinem Auto verunglückt. Nach Angabe der Polizei kam der 58-Jährige gegen 15.30 Uhr beim Blick in den Rückspiegel von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Findling, wurde auf die linke Fahrzeugseite geschleudert und streifte einen vorbeifahrenden Lkw.

Der 58-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.