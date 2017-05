Unfall in Hennef

Hennef. Am Freitagvormittag ist in Hennef eine schwangere Frau angefahren worden. Der Fahrer flüchtete mit seinem Auto in Richtung Stoßdorf. Die Polizei bittet um Hinweise.

20.05.2017

Der Vorfall ereignete sich am Freitag um 10.20 Uhr auf der Kaiserstraße Ecke Frankfurter Straße. Wie die Polizei berichtet, überquerte die 34jährige Fußgängerin aus Neunkirchen-Seelscheid in Begleitung ihres Ehemannes die Kaiserstraße zwischen mehreren Fahrzeugen hindurch, da sich auf der Kaiserstraße ein Rückstau gebildet hatte.

Als sie sich hinter einem dunkelblauen Van befanden, setzte dieser plötzlich zurück, so dass es zur Kollision zwischen Fahrzeug und Fußgängerin kam. Die hochschwangere Frau wurde dabei an der Hüfte verletzt. Der Beifahrer stieg aus und beschwerte sich noch über das Verhalten der Frau.

Nach dem Hinweis, die Polizei zur weiteren Klärung hinzuziehen zu wollen, flüchtete das Fahrzeug mit beiden männlichen Insassen in Richtung Stoßdorf. Die Frau begab sich in ärztliche Behandlung.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Van mit Siegburger (SU-) Kennzeichen, es könnte sich um einen Ford Galaxy, VW Sharan oder ähnliches Fahrzeug handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall, insbesondere dem Kennzeichen oder zum Fahrzeug, im fraglichen Zeitraum machen können, sich unter Tel. 02241 5410 zu melden.