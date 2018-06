Fahrer schwer verletzt

Hennef. Ein 22-jähriger Fahrer wurde bei einem Autounfall kurz vor dem Ortseingang Dambroich am Dienstagmorgen schwer verletzt. Der Fahrer kam von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Wagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2018

In Hennef hat sich am Dienstagmorgen gegen 6:50 Uhr kurz vor dem Ortseingang Dambroich ein schwerer Autounfall ereignet. Wie Stefan Birk, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde, mitteilte, fuhr ein 22-Jähriger mit einem Smart auf der Dambroicher Straße in Richtung Ortseingang. In einer langgezogenen Rechtskurve sei der Fahrer ins Schleudern geraten und nach links von der Straße abgekommen.

Das Auto überschlug sich und kam an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer konnte sich nicht selbst aus dem Auto befreien. Die Rettungskräfte holten ihn mit schweren Verletzungen aus dem Wagen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Dambroicher Straße musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden.