Tödlicher Unfall an der A 560

HENNEF. Es war bereits der zweite tödliche Unfall an der Autobahnabfahrt Hennef-West binnen weniger Monate. Ist diese Stelle zu gefährlich? Die Bezirksregierung Köln denkt daran, die Leitplanken zu verlängern.

Von Ingo Eisner, 10.05.2017

Die Ausfahrt Hennef-West an der A 560 soll sicherer werden. Noch in diesem Monat werden sich Vertreter der Autobahnpolizei, des Landesbetriebes Straßen NRW und der Bezirksregierung treffen, um in der Unfallkommission über dieses Thema zu beraten. Am Montagabend war ein 57 Jahre alter Pkw-Fahrer zu Tode gekommen, nachdem er aus bisher noch ungeklärter Ursache in der Ausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Er prallte gegen den selben Baum, an dem am 26. Februar ein 32-jähriger Transporterfahrer aus Polen bei einem Unfall ums Leben gekommen war.

Am Dienstag waren eine Verkehrsingenieurin und die Autobahnpolizei am Unfallort, um zu prüfen, ob angesichts der beiden tödlichen Unfälle ein Unfallschwerpunkt vorliegt. „Bei derartig schweren Unfällen, die sich innerhalb so kurzer Zeit an der gleichen Stelle ereignen, muss schnell gehandelt werden“, sagte Dirk Schneemann, Sprecher der Bezirksregierung auf Anfrage. Er erklärte, dass die Schutzplanke in der Ausfahrt verlängert werden soll. „Endgültig entscheidet darüber allerdings die Unfallkommission“, sagte Schneemann. Ob die beiden tödlichen Unfälle mit einer längeren Schutzplanke glimpflicher verlaufen wären, vermochte auch der Sprecher nicht zu sagen. „Das werden die Prüfungen ergeben“.