Behinderungen an der A560

Straßen NRW erledigt Reparaturen an den Fahrbahnen.

Hennef. An der Anschlusstelle Hennef-West der A560 kommt es an diesem Samstag zu Beeinträchtigungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.05.2017

Die Anschlussstelle Hennef-West der A560 wird an diesem Samstag von 8 bis 11 Uhr in Fahrtrichtung Altenkirchen gesperrt. Das hat Straßen NRW mitgeteilt. Von 11 bis 15 Uhr ist die Anschlussstelle dann in Fahrtrichtung Bonn gesperrt.

Umleitungen über die Anschlussstelle Hennef-Ost beziehungsweise Niederpleis werden laut Straßen NRW mit Rotem Punkt ausgeschildert. Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg erledigt in den Zeiten Reparaturen an den Fahrbahnen.

Die aktuelle Verkehrslage