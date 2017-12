Sprengmittel und Munition gelagert

Vor der Garage in Hennef explodierten am 29. Mai Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg.

Hennef. Ein 51-Jähriger hatte verbotener Weise Sprengmittel und Munition aus den beiden Weltkriegen in seiner Garage gelagert. Am 29. Mai kam es zur Explosion. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Von Hans-J. Wimmeroth, 18.12.2017

Der Feuerwehreinsatz sorgte für Aufsehen: Am 29. Mai dieses Jahres knallte es an einer Hennefer Garage. Dort hatte ein 51-Jähriger verbotener Weise Sprengmittel und Munition aus den beiden Weltkriegen gelagert. Durch die unsachgemäße Lagerung und Überhitzung soll ein Teil der Sprengkörper explodiert sein.

Die Staatsanwaltschaft Bonn hat nun wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und fahrlässiger Körperverletzung Anklage erhoben, wie Richter Christoph Turnwald vom Amtsgericht Siegburg gestern mitteilte. Durch den zuständigen Strafrichter müsse jetzt entschieden werden, ob die Beweislage ausreiche, um das Hauptverfahren zu eröffnen und die Anklage zur Hauptverhandlung zuzulassen.

Bei den Sprengmitteln soll es sich unter anderem um vier Stabbrandbomben, drei Granaten mit TNT-Füllung und eine 14 Kilogramm schwere Brandbombe ohne Zünder handeln. Die Gegenstände waren laut Mitteilung des Gerichts stark verwittert, verrostet oder teilweise zerstört und seien als Waffen nicht mehr einsetzbar gewesen sein. Bei dem Feuerwehreinsatz hatte es weitere Explosionen gegeben, wodurch drei Feuerwehrmänner Knalltraumata erlitten haben sollen. Außerdem flog durch eine Druckwelle eine vor der Garage stehende Sackkarre den Feuerwehrleuten über die Köpfe hinweg auf die gegenüberliegende Straßenseite.

Explosion in Hennef Foto: Nicolas Ottersbach Am Tag nach den Explosionen im Hennefer Wohngebiet „An der Obstweise“ suchen Polizei und Spezialkräften weiter nach Munition

Foto: Nicolas Ottersbach Am Tag nach den Explosionen im Hennefer Wohngebiet „An der Obstweise“ suchen Polizei und Spezialkräften weiter nach Munition

Foto: Nicolas Ottersbach Ein Regenbogen - ausgelöst durch die Löscharbeiten - zeigt sich vor dem Haus in Hennef.

Foto: Nicolas Ottersbach Auf der Straße liegend löscht ein Feuerwehrmann den Brand.

Foto: Nicolas Ottersbach Schwarzer Rauch steigt über dem Explosionsort auf.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen im feinen Rauch, welche die Explosion hinterlassen hat.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzwägen der Feuerwehr.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Foto: Nicolas Ottersbach Ein Helikopter überfliegt den Ort der Explosion.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Polizei sperrt den Ort weiträumig ab.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Polizei sperrt den Ort der Explosion ab.

Foto: Nicolas Ottersbach Einsatzkräfte der Feuerwehr nach der Explosion in Hennef.

Foto: Nicolas Ottersbach In Hennef ist die Feuerwehr zu einem Einsatz ausgerückt. Dort gab es eine Explosion.

Foto: Dennis Sennekamp Mitarbeiter der Stadt testen die Kanäle auf Schadstoffbelastung durch Löschwasser.

Foto: Dennis Sennekamp Die Polizei sichert die Wege rund um die Explosion.

Foto: Dennis Sennekamp Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei in Hennef.

Polizei, Feuerwehr und THW waren im Einsatz.

Teile der sicher gestellten Munition.

Zwei Polizisten tragen Eimer mit Munition.

Die teils abgebrannte Garage wurde weiträumig abgesperrt.

Feuerwehr, Polizei und THW bereiten die Sprengung vor.

Eine kontrollierte Sprengung der Munition erfolgte.

Mitarbeiter des THW untersuchen die Garage.

Mitarbeiter des THW räumen nach dem Brand auf.

Das Wohnhaus samt abgebrannter Garage von oben.

Foto: Nicolas Ottersbach Polizisten inspizieren die abgebrannte Garage und ihren Inhalt.

Polizisten untersuchen die Gegenstände, die noch in der Garage lagern.

Eine kleine Pause muss sein - der Gruppenführer des ELW-Betreuungsdienstes in der Kantine.

An dem Großeinsatz im Mai waren knapp 100 Polizeibeamte, mehr als 100 Feuerwehrleute, der Kampfmittelräumdienst und das Technische Hilfswerk beteiligt. Hunderte Anwohner mussten evakuiert werden. Auch die nahe gelegene A 560 war am Abend gesperrt. Die erste Munition explodierte am Nachmittag, durch die Detonation geriet die Garage in Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend.