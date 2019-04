Großeinsatz der Polizei

Hennef. Im Schulzentrum an der Fritz-Jacobi-Straße in Hennef ist an diesem Mittwochmorgen Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.04.2019

Am Mittwochmorgen ist es nach Angaben der Polizei aus bislang unbekannten Gründen zu einem Amok-Alarm im Schulzentrum an der Fritz-Jacobi-Straße in Hennef gekommen. Alle verfügbaren Einsatzkräfte des Rhein-Sieg-Kreises sind vor Ort.

Polizisten besetzten und durchsuchten die einzelnen Gebäudekomplexe. Bislang wurde nach Angaben der Polizei noch nichts Verdächtiges gefunden. Den eintreffenden Schülern wird bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Zutritt zum Schulgebäude verwehrt.

Zum jetzigen Zeitpunkt muss laut Polizei von einem Fehlalarm ausgegangen werden. Die Ermittlungen, warum der Alarm ausgelöst wurde und die technische Überprüfungen des Alarmsystems dauern an. Bislang gibt es keinen Hinweis auf eine Gefahrenlage.

Weitere Informationen folgen.