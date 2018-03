Bonner Straße aktuell gesperrt

In Hennef ist ein Kind von einem Linienbus erfasst worden.

Hennef. Am Dienstagabend ist es auf der Bonner Straße in Hennef zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Kind ist von einem Bus der Linie 522 erfasst worden und vor Ort verstorben.

Gegen 18 Uhr am Dienstagabend ist ein achtjähriger Junge von einem Bus der Linie 522 in Hennef erfasst worden. Laut ersten Informationen der Polizei war das Kind mit seinem Fahrrad Richtung stadtauswärts unterwegs, als es mit einem Fußgänger kollidierte und ins Straucheln geriet. Der Achtjährige ist infolgedessen an den hinteren Teil des Busses gekommen und von diesem erfasst worden.

Das Kind ist noch vor Ort verstorben. Die Bonner Straße in Hennef ist aktuell gesperrt, die Polizei hat eine Umleitung eingerichtet. Der 59-jährige Busfahrer hat einen Schock erlitten und wird von Notfallseelsorgern vor Ort betreut. Die Feuerwehr und die Polizei sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Ein Schwerlastkran ist an der Unfallstelle, um den Bus anzuheben und die Spuren zu sichern.

