Streit um Brücke in Hennef

Hennef. Fahrrad-Club hat einen offenen Brief an die Stadt geschrieben, die FDP-Fraktion pocht auf einen Ortstermin. Die gesperrte Brücke soll kurzfristig wieder passierbar werden.

Von Marcel Dörsing, 01.05.2018

Die Pläne der Stadt Hennef zum Horstmannsteg sorgen weiter für Diskussionen. In einem offenen Brief an Bürgermeister Klaus Pipke fordert der Ortsverband Hennef des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) die Stadt auf, notwendige Instandsetzungen durchzuführen, damit die Sperrung der Brücke zwischen Allner und Innenstadt vorläufig wieder aufgehoben werden kann.

„Wir bitten alles zu unternehmen, um eine kurzfristige Sicherung der Brücke gegen Torsion (Verdrehung) durch ein Provisorium bis zum Baubeginn des Horstmannstegs vorzunehmen“, so ADFC-Sprecher Sigurd van Riesen.

Wie berichtet, hat die Stadt den Horstmannsteg gesperrt, nachdem eine Überprüfung des Bauwerks ergeben hatte, dass Zugeisen in den beiden Gelenken des Brückenbogens marode sind, und damit die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Eine behelfsmäßige Sanierung der Schäden hatte die Stadtverwaltung mit Blick auf Kosten in Höhe von 100 000 bis 150 000 Euro abgelehnt. Ein Abriss und Neubau der Brücke könnte frühestens ab Sommer 2019 beginnen.

Möglichkeit für Provisorium soll geprüft werden

Das dauert dem ADFC allerdings zu lange. „Durch entsprechende Bohrungen und Setzung von Zugankern muss es kurzfristig und preisgünstig möglich sein, die Brücke an den zwei kritischen Stellen in sich zu stabilisieren und sie wieder freizugeben“, teilte van Riesen weiter mit. In dem offenen Brief spricht sich der ADFC zudem gegen die generelle Sperrung des Radwegs an der Sieg wegen Rutschgefahr im Bereich des Kronos-Quartiers aus.

Möglichkeiten, den Horstmannsteg zumindest bis zu seinem Abriss provisorisch wieder nutzbar zu machen, möchte auch die FDP-Fraktion ausloten. Per Eilantrag forderte sie jetzt die Verwaltung auf, einen Ortstermin mit einem Hersteller für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und einen Statiker des für den Horstmannsteg zuständigen Brückenprüfers zu organisieren. „Wenn das Wohl und Wehe der Brücke an drei Zugeisen hängt, so ist dieser Mangel mit Sicherheit ohne großen Aufwand zu beheben“, meint Michael Marx, Fraktionsvorsitzender der FDP.