Unfall auf Kreuzung zur Bröltalstraße

Hennef. Ein 81-jähriger BMW-Fahrer hat an Heiligabend in Hennef ein Stoppschild übersehen und ist dabei mit dem VW Jetta eines 27-Jährigen zusammengestoßen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.12.2017

An Heiligabend gegen 22.40 Uhr war ein 81-jähriger Autofahrer mit seiner Ehefrau in Hennef auf der Siegstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Bröltalstraße mit dem Fahrzeug eines 27-Jährigen zusammenstieß. Der Unfallverursacher hatte vermutlich ein Stoppschild übersehen. Alle Beteiligten kamen bei dem Unfall unverletzt davon.

Beide Pkw wurden so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.