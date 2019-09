Zusammenstoß in Hennef

Hennef. Bei einem Verkehrsunfall in Hennef wurde am Mittwochmorgen eine 79-jährige Frau aus Hennef schwer verletzt. Sie stieß an einer Kreuzung mit einem Auto zusammen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2019

Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr wurde eine 79-jährige Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hennef-Geistingen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Henneferin auf der Geistinger Straße. Bei der Überquerung der Kreuzung "Zur Lorenzhöhe" soll die Fahrradfahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkws missachtet haben.

Bei dem Zusammenstoß stürzte die 79-Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 72-jährige Autofahrerin aus Siegburg und ihre Beifahrerin blieben unverletzt.