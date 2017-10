Verkehrsunfall in Hennef

Hennef. Am Montagvormittag kam es auf der Marienkirchstraße in Höhe der Dambroicher Straße in Hennef zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 68-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.10.2017

Laut Polizeiangaben kam es am Montagmorgen, gegen 11.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Marienkirchstraße in Hennef. Der 27-jährige Autofahrer war auf der Marienkirchstraße in Richtung der Dambroicher Straße unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Hennef-Söven abbiegen.

Dabei übersah er einen Motorradfahrer. Dieser hatte Vorfahrt und näherte sich der Kreuzung von links. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 68-jährige Motorradfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.