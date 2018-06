Einsatz am Samstagabend

Hennef. Am späten Samstagabend ist es auf der A560 bei Hennef aus noch ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 68-Jähriger musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Alf Kaufmann und Sebastian Meltz, 10.06.2018

Der Unfall hat sich am späten Samstagabend gegen 22.45 Uhr auf der A560 zwischen den Anschlusstellen Hennef Ost und Hennef Sieg in Fahrtrichtung Bonn ereignet. Der 25-jährige Fahrer eines VM Golf mit Bonner Kennzeichen ist dabei mit voller Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Renault Clio aufgefahren. Der 68-jährige Fahrer des roten Renault schoss durch den Aufprall 250 Meter über die rechte Fahrbahn. Bei der wuchtigen Kollision verkeilte sich die Stoßstange des VW im Heck des Clio. Der Leverkusener musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Bei dem Unfall wurden Glassplitter und Trümmerteile auf einer Strecke von knapp 300 Metern über die gesamte Autobahn verteilt. Ein nachfolgendes Fahrzeug wurde durch kleinere, umherfliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Eine Kehrmaschine musste in der Nacht noch hinzugerufen werden, um die Fahrbahn zu säubern. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt.