Hennef. Ein 47-jähriger Rollerfahrer ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B478 in Hennef schwer verletzt worden. Die Straße musste komplett gesperrt werden, was zu langen Staus im Berufsverkehr führte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.12.2018

Gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen war der 47-jährige Rollerfahrer nach Angaben der Polizei auf der B478 von Hennef nach Waldbröl unterwegs. Auf einer Kreuzung stieß er mit dem Auto eines 52-jährigen Mannes aus Ruppichteroth zusammen.

Der 47-jährige Hennefer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B478 wurde für die Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Dadurch entstanden lange Staus im Berufsverkehr.