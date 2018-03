Exhibitionist am Allner See

Am Allner See in Hennef hat sich ein Mann vor einer Polizistin in Zivil entblößt.

Hennef. Am Allner See in Hennef hat sich ein 35-Jähriger am Donnerstag vor einer Polizistin entblößt. Die 29-Jährige war in ihrer Freizeit mit ihrem Hund im Naturschutzgebiet unterwegs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.03.2018

Ein 35-Jähriger hat sich am Donnerstag in Hennef vor einer Polizistin in Zivil entblößt. Laut Polizei war die 29-Jährige in ihrer Freizeit mit ihrem Hund am Allner See unterwegs. Als sie im Bereich des Horstmannstegs das Naturschutzgebiet betrat, sah sie den Tatverdächtigen. Er hatte seine Hose heruntergelassen und masturbierte für jedermann sichtbar.

Die Polizistin forderte den Mann auf, sich sofort wieder anzuziehen. Als der 35-Jährige anschließend fortlaufen wollte, hielt sie ihn mit Hilfe eines weiteren Hundehalters fest. Der Osteuropäer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist der Polizei bereits wegen ähnlicher exhibitionistischer Handlungen bekannt. Er wurde am Freitag einem Richter vorgeführt, der ihn zu drei Monaten Haft, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilte.