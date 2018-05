Polizei sucht Zeugen

Der Allner See in Hennef.

Hennef. Eine 34-jährige Frau ist am Freitagabend am Allner See in Hennef vergewaltigt worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und veröffentlichte eine Täterbeschreibung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2018

Bei einem Spaziergang mit ihren zwei Hunden ist eine 34-jährige Frau aus Buchholz am Freitagabend am Allner See in Hennef vergewaltigt worden. Nach ihren Schilderungen war die 34-Jährige zwischen 18 und 19 Uhr auf dem Damm am See unterwegs, als sie dort eine andere Hundehalterin mit ebenfalls zwei Hunden traf und ins Gespräch kam. Zu den beiden Frauen soll sich dann der spätere Täter gestellt haben, der einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln schob.

Nachdem beide Frauen sich getrennt hatten, griff der Mann die 34-Jährige an und zwang sie zu einer abgelegenen Stelle am See. Dort soll er mehrfach auf die Frau eingeschlagen und sie zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Sie konnte schließlich flüchten und die Polizei alarmieren. Die 34-Jährige war nach Angaben der Polizei durch die Gewalteinwirkungen so schwer verletzt worden, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg. Deshalb veröffentlichte die Polizei am Dienstag eine Täterbeschreibung des Gesuchten. Der Täter ist etwa 50 bis 60 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er wird vom Opfer als kräftig und ungepflegt mit wenigen Haaren beschrieben. Er trug eine dünne schwarze Jacke, schwarze Bergschuhe und ein schwarzes T-Shirt mit einem Aufdruck. An seinem Gürtel war eine kleine Tasche mit einer Kordel befestigt. Außerdem fehlen dem Mann nach Angaben des Opfers an einer Hand zwei Finger.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Vergewaltigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, sich bei der Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241/5413521 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach der zweiten Hundehalterin, mit der sich das Opfer vor der Vergewaltigung unterhalten hatte und die den Täter ebenfalls gesehen hatte.