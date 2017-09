Zu spät gebremst

Hennef. Bei einem Unfall in Hennef ist am Mittwochabend eine 30-jährige Autofahrerin verletzt worden. Sie hatte zu spät auf ein bremsendes Fahrzeug reagiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.09.2017

Am Mittwochabend ist eine 30-jährige Fahrerin eines VW Golfs bei einem Unfall in Hennef-Heisterschoss verletzt worden. Zwei vorausfahrende Fahrzeuge waren auf der Bergischen Straße in Richtung Happerschoss unterwegs und wollten nach Angaben der Polizei links in die Wiesenstraße einbiegen, als sie aufgrund von Gegenverkehr auf der abschüssigen Linkskurve der Bergischen Straße stoppten.

Die 30-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und für auf den vorausfahrenden VW Passat eines 58-Jährigen auf. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige blieb unverletzt.