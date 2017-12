Preisträger zeigen ihr Können

Hennef. Zehn Musikschulen aus dem Kreis haben die 38. Auflage des Wettbewerbs „Musizierende Jugend im Rhein-Sieg-Kreis“ veranstaltet. 283 Teilnehmer traten an.

Von Jill Mylonas, 19.12.2017

Schon von Weitem waren die Instrumente zu hören, als die Big Band „Heavy Tunes“ der Hennefer Gesamtschule Meiersheide sich auf ihren Auftritt vorbereitete. Denn in der Mehrzweckhalle Meiersheide bewiesen die insgesamt 23 Musiker am Sonntag, dass sie aus gutem Grund den ersten Platz beim 38. Wettbewerb „Musizierende Jugend im Rhein-Sieg-Kreis“ gewonnen haben. Und zwar in der Sparte „Große Instrumental- und Vokalensembles/Orchester“.

Ermittelt hatte eine Jury die Sieger aus insgesamt sieben Sparten im November an mehreren Orten im Rhein-Sieg-Kreis. Gemeinsam veranstalteten zehn Musikschulen aus dem Kreis den Wettbewerb, bei dem insgesamt 283 Teilnehmer antraten und 92 Wertungen durchgeführt wurden. Im Rahmen der Preisträgerehrung in Hennef gestalteten mehr als 80 angemeldete Erstplatzierte ein Konzert und traten nacheinander auf.

So führten die jungen Musiker durch ein abwechslungsreiches Programm: Mit einem Medley aus dem Film „La La Land“ begeisterten die „Heavy Tunes“ das Publikum. Vor allem Sängerin Maren Teichmann stach aus dem Ensemble heraus und stellte ihr Können mit den Liedern „Another Day of Sun“ und „The Fools Who Dream“ unter Beweis. Unter der musikalischen Leitung von Astrid Kröger-Schönbach präsentierten die jungen Musiker Justin Hurwitz' Stücke an Flöte, Gitarre und Trompete.

Ruhig ging es mit Svenja Lienemann an der Mandoline weiter, die die Ouvertüre „Partita Nr. 5“ von Filippo Sauli spielte. Den ersten Platz in der Sparte „Orientierungswettbewerb für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ belegte die junge Henneferin. Ganz alleine präsentierte sie das klassische Stück selbstbewusst auf der Bühne. Ebenfalls alleine trat Tereza Mikusova am Cello auf und bot Pál Járdányis „Sonatina“ dar.

Als Duo begeisterten Isabelle Wirtgen an der Harfe und Maria Hoberg an der Violine. Von dem Komponisten Gaetano Donizetti hatten sie die Sonate g-Moll und Larghetto Glenlivet vorbereitet. In der Sparte „Duo (zwei beliebige Instrumente)“ gewannen Wirtgen aus Bad Honnef und Hoberg aus Unkel den ersten Preis bei dem Wettbewerb. Von demselben Komponisten hatten auch Anouk Edimo Dicka an der Oboe und Almut Nagel am Klavier etwas vorbereitet: Die beiden erstplatzierten Rheinbacher aus der Sparte „Orientierungswettbewerb für den Wettbewerb „Jugend musiziert“" spielten die Sonate F-Dur.

Aus Troisdorf war das Gitarrenensemble „Saitenpfoten“ angereist und hatte den „Tigers Tango“ vorbereitet. Erstplatziert sind die acht Teilnehmer in der Sparte „Kleine Instrumental- und Vokalensembles/Kammermusik“.

Den ersten Preis in der Sparte „Musikklassen“ hatte die Band der Klasse 8b der Gesamtschule Meiersheide gewonnen. „Movie Adventures“ stellten die 29 Schüler unter der Leitung von Dirk Piecuch vor.

Einer der Höhepunkte des Konzertes war eine Eigenkomposition mit dem Titel „Erinnerung“ der „Closet Next Door“, bestehend aus Jana Breuer, Klara Henze, Lena Schmitz, Eva Asbach, Florian Kaus und Luk Winkler. Dafür gab es den Sonderpreis 2017 „Schreib Deinen Song“.

Es war ein schönes Preisträger-Konzert, und ein weiterer Höhepunkt folgte nach den Auftritten. Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster vergab am Ende des Konzertes die Preise und Urkunden an die jungen musikalischen Sieger.