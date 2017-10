„Oktoberfest“ in Hennefer Kneipe

Vor einer Kneipe in Hennef ist es am Dienstagabend zu zwei Vorfällen gekommen, bei denen ein junger Mann aus Hennef am Kopf verletzt wurde.

Hennef. In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei einen 24-Jährigen Unruhestifter in Gewahrsam genommen. Der Mann steht im Verdacht, zwei Personen angegriffen und verletzt zu haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2017

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll ein 24-Jähriger Mann aus Vettelschoss in der Nacht zu Dienstag zwei Männer in Hennef attackiert haben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten habe die Polizei den „stark alkoholisierten“ und als „aggressiver Unruhestifter“ in Erscheinung getretenen Mann in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung auf die Polizeiwache gebracht.

Der Tatverdächtige soll einen ebenfalls 24-Jährigen aus Hennef vor einer Hennefer Gaststätte in der Albertstraße niedergeschlagen haben und ihm dabei eine Platzwunde am Kopf zugefügt haben. Wie die Polizei mitteilte, habe sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme dann herausgestellt, dass der Verdächtige noch eine weitere Person attackiert hatte.

Der Unruhestifter habe demnach einen 22-jährigen Troisdorfer, der als Türsteher in der Gaststätte arbeitete, mit einem ausgerissenen Verkehrszeichen geschlagen. Der 22-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Die Tatwaffe konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.