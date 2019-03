PKW überschlägt sich auf A560 bei Hennef

Hennef. Auf der A560 bei Hennef hat es in der Nacht einen schweren Unfall gegeben. Ein 22-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Im Rückstau erlitt eine Person einen Herzinfarkt.

Von Christof Schmoll, 24.03.2019

Sonntagnacht wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei um 3.25 Uhr auf die Autobahn 560 in Höhe des Hennefer Stadtzentrums geschickt. Zwischen den Anschlussstellen Hennef-Ost und Hennef-West hatte es einen schweren Unfall gegeben. Ein 22-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr. Das bestätigte die Autobahnpolizei auf GA-Anfrage am Sonntagmorgen.

Der Spurenlage nach hatte ein Audi auf der Überholspur stark abgebremst, war dann quer über die rechte Fahrspur und die Standspur von der Autobahn abgekommen. An der steil ansteigenden Böschung vor der Lärmschutzwand hatte der Audi zahlreiche Verkleidungsteile sowie seinen Kühlergrill eingebüßt. Schließlich kehrte er auf die Fahrbahn zurück, überschlug sich und blieb kopfüber unmittelbar an der Mittelleitplanke liegen. Die gesamte Unfallstelle erstreckte sich über mehr als 100 Meter.

Der 42-jährige Fahrer des in Köln zugelassenen PKW, der nur leichte Verletzungen erlitten hatte, konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Sein 22-jähriger Beifahrer war jedoch in dem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Kräfte der Hennefer Feuerwehr mußten ihn mit hydraulischem Rettungsgerät befreien, indem Türen und Holm der zugänglichen Fahrerseite herausgetrennt wurden. Nach medizinischer Versorgung durch einen Notarzt wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr.

Die Autobahn 560 musste in Fahrtrichtung Bonn stundenlang für den Verkehr gesperrt bleiben. Rund zwei Dutzend Fahrzeuge, die noch vor der Vollsperrung bis zur Unfallstelle vorgedrungen waren, konnten von der Polizei entgegen der Fahrtrichtung zur Anschlusnstelle Hennef-Ost zurückgeführt werden. Im Rückstau erlitt einer der im Stau wartenden Menschen einen Herzinfarkt. Er wurde von der Feuerwehr erstversorgt bis zum Eintreffen eines weiteren Rettungswagens und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.