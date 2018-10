Verkehrsunfall auf der L 352

Am späten Montagnachmittag kam es zu dem Unfall in Hennef.

Hennef. Ein 20-Jähriger Hennefer hat am späten Montagnachmittag einen Unfall nahe Hennef-Happerschoß verursacht. Dabei verletzten sich beide Fahrer leicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.10.2018

Gegen 17.25 Uhr hat auf der Landstraße 352 ein 20-Jähriger aus Hennef einen Verkehrsunfall verursacht, nachdem er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und mit einem anderen Auto kollidierte. Darin befand sich eine 32-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid mit ihrem acht Monate alten Kind.

Der 20-Jährige war laut Bernadett Leßmann von der Polizei Hennef auf dem Weg in den Ort Happerschoß, als er in der Rechtskurve in den Wagen der Frau fuhr, die Richtung Neunkirchen unterwegs war.

Sowohl der Fahrer als auch die Fahrerin verletzten sich leicht. Das acht Monate alte Kind im Wagen der Frau ist laut Polizei auch leicht verletzt worden. Leßmann vermutet derzeit, dass der Wagen des 20-Jährigen aufgrund der nassen Fahrbahn auf die Gegenseite geriet. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro beziffert.

Für die Aufräumarbeiten der Feuerwehr wurde die Straße gesperrt.