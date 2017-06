Sportlicher Wettbewerb ist beliebter denn je

Hennef. Mit insgesamt 1950 Teilnehmern hat der Europalauf in Hennef seinen eigenen Rekord gebrochen. Denn im Vorjahr gingen 1723 Läufer auf der Frankfurter Straße an den Start, also 227 weniger als dieses Mal.

Von Jill Mylonas, 26.06.2017

„Bei so vielen Teilnehmern müssen wir besonders aufmerksam sein“, sagte Bruno Röser vom Organisationsteam der sportlichen Veranstaltung. „Denn es darf nicht zu Gedränge oder gegenseitiger Gefährdung kommen.“

Röser ist Abteilungsleiter Triathlon des Hennefer Turnvereins (HTV) und selbst Marathon- und Triathlonläufer. Gemeinsam mit dem Stadtsportverband Hennef richtete der HTV den Europalauf aus. Sechs weitere freiwillige Helfer standen Röser zur Seite, als er die Strecke während aller Läufe im Auge behielt. Mit Laurenz Thissen moderierte er zwischendurch auch. Gegenüber dem Rathaus diente ein großer Laster als Bühne für die Organisatoren. Einen guten Überblick hatte Röser von dort aus.

„Falls jemand die Anstrengung nicht verkraftet, sehen wir das sofort. An der Strecke stehen außerdem überall Freiwillige vom HTV mit Wasser und Bananen“, so Röser. Er ist zum dritten Mal beim Europalauf als Organisator dabei. Selbst mitgelaufen ist er nie: „Es ist mir wichtig, die Läufer hier zu unterstützen. Sie stehen heute im Mittelpunkt.“ Ein hilfreiches Mittel für Echtzeitmessung waren die Einwegchips, die jeder Läufer auf seiner Startnummer hatte. Über Antennen ermittelte ein Team damit die genauen Zeiten beim Überqueren der Start- und Ziellinie. „Meine Aufgabe ist es, am Ende bei der Siegerehrung zu helfen“, sagte Röser. „Im Internet können alle Läufer daheim ihre Urkunden ausdrucken. Aber die Medaillen erhalten sie von mir.“