Schaden von 10.000 Euro

Hennef. In Hennef hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 18-Jähriger mit seinem Auto überschlagen. Der Mann gab an, er wäre einer Katze ausgewichen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Ein Mann aus Sankt Augustin war gegen 2.30 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hennef auf der Straße Wingenshof in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, teilte die Polizei mit. Laut Zeugenaussagen war der 18-Jährige mit seinem Suzuki zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle. Das Auto kam ins Schleudern, prallte gegen einen Baumstumpf und überschlug sich.

Der Wagen blieb auf dem Dach liegen, der junge Mann konnte sich jedoch unverletzt aus dem Auto retten. Er gab an, er wäre einer Katze ausgewichen, das konnten die Zeugen jedoch nicht bestätigen. Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro.