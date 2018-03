Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt

Ein Auto ist in Hennef im Gleisbett stecken geblieben.

Hennef. Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr ist eine 18-Jährige mit ihrem Auto versehentlich auf die Gleise gefahren und stecken geblieben. Die Bahnstrecke war kurzzeitig gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2018

Eine 18-Jährige ist am Dienstagabend mit ihrem Auto auf Bahngleisen in Hennef stecken geblieben. Laut Angabe der Polizei war die Fahrerin von Waldbröl kommend Richtung Hennef unterwegs und suchte eine Adresse, als sie "An der Brölbahn" auf die Bröltalstraße abbog und anschließend rechts auf die Gleise fuhr. Das Fahrzeug blieb auf den Gleisen stecken, die 18-Jährige aus Gummersbach wurde nicht verletzt.

Um das Auto zu befreien, musste der Bahnverkehr für eine Stunde in beide Richtungen unterbrochen werden. Gegen 23.30 Uhr war die Strecke wieder geräumt und die Züge konnten ihre Fahrt fortsetzen.