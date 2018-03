Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt

Ein Auto ist in Hennef im Gleisbett stecken geblieben.

Ein Auto ist in Hennef im Gleisbett stecken geblieben.

Ein Auto ist in Hennef im Gleisbett stecken geblieben.

Hennef. Weil sie sich von ihrem Navigationsgerät leiten ließ, ist am Dienstagabend eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf einem Bahnübergang auf die Gleise abgebogen. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2018

Eine 18-Jährige ist am Dienstagabend mit ihrem Auto auf Bahngleisen in Hennef steckengeblieben. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin von Waldbröl kommend Richtung Hennef unterwegs und fuhr gegen 22.15 Uhr auf den Bahnübergang. Anstatt diesen jedoch zu überqueren, folgte sie den Anweisungen ihres Navigationsgerätes, bog mitten auf den Übergang nach rechts ab und geriet schließlich in die Schienen.

Das Fahrzeug blieb in den Gleisen stecken, mithilfe eines Krans musste das Auto geborgen werden. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

Der Bahnübergang wurde nach dem Unfall gesperrt und der Zugverkehr für mehr als eine Stunde eingestellt. Gegen 23.30 Uhr war die Strecke geräumt und die Züge konnten ihre Fahrt fortsetzen.