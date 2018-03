HENNEF. Bauschutt, Fernseher und sogar ganze Wohnzimmereinrichtungen haben die Helfer beim Hennefer Stadtputztag aus der Landschaft gefischt. Die Beteiligung war mit 1400 Menschen noch einmal deutlich höher als im vergangenen Jahr.

Von Von Ingo Eisner, 19.03.2018

Ulrike Nordstern war fast ein wenig geschockt, als sie auf der Brückenmauer des Pleisbachs ein Messer entdeckte. Wie sich später allerdings herausstellte, gehörte das Schneidwerkzeug nicht zum wild entsorgten Müll, den zahlreiche Mitglieder des Dambroicher Bürgervereins am Samstagmorgen während des Hennefer Stadtputztags „Hennef schwingt den Besen“ trotz klirrender Kälte einsammelten. Einer der Helfer hatte dort Unkraut entfernt und das Messer einfach vergessen. Es blieb indes nicht das einzige Fundstück. Schnell füllten sich die blauen Müllsäcke der rund 20 Sammler. Es fanden sich immer wieder Abfallreste, die von achtlosen Menschen einfach in die Landschaft entsorgt worden waren.

„Das ist aber mittlerweile schon viel besser geworden“, sagte Conny Miethe. „Ich muss sagen, so viel Müll ist es gar nicht mehr“. Die Vorsitzende des Dambroicher Bürgervereins bot für die Helfer erst einmal im Bürgertreff ein Frühstück an, bevor alle loszogen, um ihr Dorf Dambroich, auch besser bekannt als „Die Perle am Pleisbach“, von Müll zu befreien. Die Müllsituation war auch mal anders. „Wir haben hier früher wild entsorgten Hausmüll, Hygieneartikel, aber auch Autoreifen, Batterien und sogar Kühltruhen gefunden“, sagte Norbert Niebiossa und bestätigte, dass die Dambroicher sich von Anfang an am Stadtputztag beteiligt haben. Mittlerweile scheinen die Bewohner des Dorfes aber mehr auf ihre Umwelt zu achten: Weder am angrenzenden Walderlebnispfad, noch am Ufer des Pleisbachs oder am Wendehammer an der Pleistalstraße wurden die Müllsammler bezüglich großer Gegenstände fündig.

Scherben auf dem Spielplatz

Dennoch gab es entlang der Wege und Straßen im Ort immer mal wieder Abfall, den Miethe und deren Mitstreiter aufsammelten und in die Säcke packten. Siggi Beier, Ehefrau Anne und Yvonne Rösgen waren entlang der Autobahn sogar mit einer eigenen Schubkarre unterwegs, um den gesammelten Müll besser transportieren zu können.

Am Spielplatz neben dem Bürgertreff waren es dann Scherben von kaputten Flaschen, die im Sand gefunden wurden. „Die müssen wir wegen der Verletzungsgefahr sofort entfernen“, sagte Miethe. Julia Spath, die sich gemeinsam mit ihren Kindern Marie und Jakob am Stadtputztag beteiligte, hatte ein besonderes Mitbringsel in ihrem blauen Sack. „Ich habe eine tote Maus gefunden“, sagte sie.

Am Mittag war die Arbeit getan, die fleißigen Helfer entspannten sich bei einem Teller Suppe und warteten auf einen Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs, der den gesammelten Müll mit einem speziellen Fahrzeug abholte und zum Baubetriebshof an der Löhestraße transportierte.

Viel zu tun auf dem Baubetriebshof

In den anderen Hennefer Dörfern fanden die Sammelkolonnen dann schon mehr wilden Müll, als in Dambroich. Das zeigte am Mittag eine Stippvisite auf dem Baubetriebshof. Mit schwerem Gerät wurde dort der angelieferte Abfall in Container verladen. „Darunter waren auch wieder Fernseher, Matratzen, Bauschutt, ganze Wohnzimmereinrichtungen, Sofas und sogar Reifen von Traktoren“, berichtete Rüdiger Wiegel, Leiter des städtischen Baubetriebshofs.

Trotz der Kälte war Wiegel beeindruckt vom Einsatz der Hennefer, die sich am Stadtputztag beteiligten. „Wir hatten insgesamt 1400 Anmeldungen. Das sind sogar 200 mehr als im vergangenen Jahr. Das war ein sehr erfolgreicher Tag“, so Wiegel. Zwölf seiner Mitarbeiter waren an den Sammelstellen in Uckerath und auf dem Baubetriebshof im Einsatz und sorgten bis zum Nachmittag dafür, dass der Müll sachgerecht entsorgt werden konnte. Für die fleißigen Helfer, darunter auch der Beigeordnete Michael Walter, gab es auf dem Baubetriebshof noch eine Stärkung: heiße Gulaschsuppe.