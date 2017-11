Betrunkene randalieren

Lohmar/Hennef. Polizei und Rettungskräfte sind am Wochenende in Lohmar und Hennef mehrfach attackiert worden. Immer war bei den Taten Alkohol im Spiel.

Von Hannah Schmitt, 28.11.2017

Mehrere Übergriffe gegen Rettungskräfte und Polizisten hat es am Wochenende gegeben. Zunächst randalierte ein 19-Jähriger aus Bergisch-Gladbach am Freitag gegen 22.15 Uhr auf einer Party in Lohmar. Es kam zu einer Schlägerei, bei der der stark Alkoholisierte (2,2 Promille) im Gesicht verletzt wurde.

Als die Polizisten in der Eichendorffstraße eintrafen, lag der 19-Jährige zur Behandlung im Krankenwagen. Er trat und schlug nach den Rettungsassistenten, als ihm klar wurde, dass er mit ins Krankenhaus muss. Zudem beleidigte und bedrohte er die Anwesenden. Die Polizisten mussten den 19-Jährigen überwältigen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen der Schlägerei und einer Sachbeschädigung sowie wegen Widerstands gegen Rettungskräfte und Vollstreckungsbeamte.

Vor einer Gaststätte an der Westerwaldstraße in Uckerath trafen am frühen Sonntagmorgen streitende alkoholisierte Männer aufeinander. Eine Polizeistreife schlichtete, der Streit ging nach kurzer Zeit aber weiter. Plötzlich tauchte ein 49-jähriger Lohmarer auf, er stieß einen 26-jährigen Polizisten zur Seite und drohte ihm mit dem Tod. Mit Verstärkung konnten die Beamten die Lage schließlich unter Kontrolle bringen. Ermittlungen gegen den Lohmarer wegen Gewalt gegen Polizisten wurden eingeleitet.

Gegen 7.45 Uhr mussten die Hennefer Polizisten gegen einen alkoholisierten 25-Jährigen einschreiten. Der behandlungsbedürftige junge Mann war aus dem Krankenwagen geflüchtet und lief orientierungslos im Bereich der Mittelstraße umher, etwa auf dem Gleisbett der Eisenbahn. Nur mit der Hilfe von Unterstützungskräften konnte er überwältigt werden.