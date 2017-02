Auffahrunfall in Siegburg

Siegburg. Am Sonntagabend ist auf der B 56 in Richtung Siegburg-Stallberg ein Kleinwagen auf einen Krankentransportwagen aufgefahren, der daraufhin einen Geländewagen aufschob. Der 33-jährige Unfallverursacher und sein neun Monate alter Sohn wurden ins Krankenhaus gebracht.

19.02.2017

Der Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geschah um kurz vor 20 Uhr etwa 400 Meter vor der Einmündung zur Zeithstraße. Am späten Abend konnte die Siegburger Polizei die Unfallursache aufklären. Demnach war ein 33-jähriger Mann aus Siegburg-Schreck mit seiner Frau und seinem neun Monate alten Sohn in Richtung Sankt Augustin unterwegs. Die Eltern wollten ihren unter akuter Atemnot leidenden Säugling in die Kinderklinik bringen.

Der 33-Jährige überholte mehrere PKW, bevor er vor sich einen Transportwagen eines Rettungsdienstes erkannte. In der Hoffnung, dort rasche Hilfe für seinen Sohn zu finden, überholte der Mann den Transporter und bremste dann sein Fahrzeug ab. Auch die 21-jährige Fahrerin des Transporters bremste, der ihr nachfolgende 43-jährige PKW-Fahrer aus Siegburg erkannte die Situation aber zu spät. Er fuhr auf den stehenden Transporter auf, woraufhin dieser den davor stehenden Wagen aufschob.

Der 43-Jährige und die 21-Jährige wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Das Kind wurde mit seiner Mutter von einem anderen Verkehrsteilnehmer in die Kinderklinik gebracht. Dem Säugling ging es am späten Abend schon wieder besser, sodass er mit seiner Mutter aus der Kinderklinik entlassen wurde. Auch der 33-jährige Unfallverursacher wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW-Kleinwagen wurde mit schweren Beschädigungen abgeschleppt. Die anderen beiden Fahrzeuge konnten ohne Schaden weiterfahren. Wegen des Vorfalls blieb die B 56 in Richtung Sankt Augustin vor der Unfallstelle am Abend eine Stunde lang gesperrt. Die Einmündung an der Zeithstraße war aber weiterhin frei. Die Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn mussten vor der Unfallstelle umkehren. (ga)