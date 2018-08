Auf dem alten Kirmesplatz

Ein amerikanisches Weltkriegsmaschinengewehr wurde Montag in Siegburg gefunden.

Siegburg. Bei den Vorbereitungen für den Bau des neuen Feuerwehrhauses wurde am Montag ein amerikanisches Maschinengewehr gefunden. Die Arbeiten können jetzt wie geplant starten.

Von Stephan Werschkull, 07.08.2018

Am Montag ist ein amerikanisches Maschinengewehr aus dem zweiten Weltkrieg in Siegburg gefunden worden. Laut Stadtverwaltung Siegburg, wurden außerdem 30 Patronenhülsen gefunden. Beide Funde befanden sich in einer damaligen deutschen Stellung. Die Waffe war vermutlich schon 1945 unbrauchbar gemacht worden.

Die genauen historischen Umstände sind derzeit nicht geklärt. Fest steht, dass der Kirmesplatz am Ende des Weltkriegs ein Kriegsschauplatz war. Da es keine weiteren Funde gab, kann das Gelände im September dem Bauunternehmer übergeben werden.