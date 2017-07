Kennzeichen SU

RHEIN-SIEG-KREIS. Uwe Schölmerich leitet das zweitgrößte Forstamt in NRW, das auch den Rhein-Sieg-Kreis umfasst. 100 Mitarbeiter kümmern sich dort darum, dass das 23.000 Hektar große Waldgebiet weiterhin Stürme und anderen Gefahren übersteht.

Von Hans-J. Wimmeroth, 23.07.2017

Eine nicht ganz ernst gemeinte Frage lautet, wie man im Wald einen Jäger von einem Förster unterscheiden kann. Die Lösung ist einfach: Der Jäger schaut nach unten, um Fährten des Wildes zu finden, der Förster schaut nach oben, um den Wuchs seines Waldes zu prüfen. Doch das Bild hat sich gewandelt. Auch Förster schauen heute intensiv nach unten, um zu sehen, ob die Naturverjüngung des Waldes auch so aufwächst, wie er sich das wünscht. Der Beruf des Försters hat sich verändert, heute sind es Managementfunktionen, die den Berufsalltag prägen.

Uwe Schölmerich ist einer von den neuen Waldmanagern. Als Leitender Forstdirektor steht er dem Forstamt Rhein-Sieg-Erft vor. Der Name allein gibt schon Zeugnis davon, dass es etwas Großes ist. 23.000 Hektar oder 230 Millionen Quadratmeter Staats-, Kommunal- und Privatwald umfasst das Dienstgebiet des Forstamtes und reicht vom Osten des Rhein-Sieg-Kreises bei Windeck bis nach Rheinbach im Westen und bis in den Rhein-Erft-Kreis im Norden. Dazu kommen Flächen der Städte Bonn, Köln und Euskirchen sowie die Fläche Burgholz bei Wuppertal. „Das ist das zweitgrößte Forstamt in NRW“, sagt Schölmerich, „und unser Alleinstellungsmerkmal ist es, dass wir in einem Ballungsraum mit gut 2,4 Millionen Einwohnern arbeiten.“

Daher braucht Schölmerich schon einiges an Personal, um die vielfältigen Aufgaben zu stemmen. 100 Mitarbeiter plus 30 Auszubildende sind im Forstamt beschäftigt. 50 Prozent der Mitarbeiter arbeiten von der Dienststelle in Eitorf aus, die übrigen von der Dienststelle in Bonn-Röttgen. Für die Förster und Forstwirte sei es jeweils zu problematisch, über den Rhein zu wechseln, so Schölmerich. Darum die Lösung mit den beiden Dienststellen.

Rund 350.000 Euro verbraucht Amt

Wie sieht das mit dem Wald im Kreis denn nun aus? Schölmerich nennt den Betrieb ein „Laubforstamt“. Kernbaumart sei die Eiche, dazu kommen Buche und Fichte. Und in den niederen Lagen des Bezirks seien es Edelholzbaumarten wie Winterlinde, Vogelkirsche oder auch die Hainbuche, die den Waldmix ergänzen. Im Staatswald könne derzeit ein Ertrag von 55 Euro pro Hektar erzielt werden, obgleich die Preise für Buche derzeit schlecht seien.

Immerhin, es kommt Geld rein, was wichtig ist. Schölmerich wirft einen Blick in seinen Computer und hat die Zahl parat: rund 350.000 Euro verbraucht das Forstamt jährlich für sogenannte Erholungsaufwendungen, nämlich die Instandhaltung von Wegen oder von Bänken und anderem, um es den Waldbesuchern so komfortabel wie möglich zu machen.

Am Schreibtisch lässt sich manches nur „trocken“ besprechen, und so geht es hinaus in den Wald. Uwe Schölmerich gleitet geschickt zwischen ein paar Buchenzweigen am Wegesrand hindurch und steht am Rand eines Fichtenhochwaldes. Der Boden darunter ist aber nicht braun und tot, sondern belebt. Überall sprießen kleine Fichtentriebe, hier keimt eine Esskastanie und dort strebt eine Mini-Eiche zum Licht, um mal ein großer, starker Baum zu werden. An dieser Stelle wächst ein Mischwald unterschiedlichen Alters heran.

„Wir brauchen eine gute Baumverteilung“, erklärt der Forstdirektor. Denn welche Probleme der Klimawandel durch Veränderung von Wärme- und Wasserhaushalt mit sich bringt, wisse man noch gar nicht. Aber Extremereignisse wie etwa Stürme „beuteln uns gewaltig“. Das kennt man aus der Vergangenheit, als Stürme wie „Wiebke“ hektarweise Wald zertrümmert haben. Darum brauche der Wald schon die nächste Baumgeneration, um seine Zukunft zu sichern. So werden dann auch nicht mehr wie früher ganze Flächen kahlgeschlagen.

Fichte hat keine Perspektive

Auf kleinen Flächen werden Bäume entnommen, Licht fällt ein und neues Leben beginnt durch die Lichtsteuerung zu keimen. Naturverjüngung nennt der Forstmann das. Wie die Esskastanie an die Stelle gekommen ist, weiß Schölmerich auch nicht. Vielleicht hat ein Eichelhäher die Frucht dort versteckt und vergessen.

Während die Buche wegen ihrer „ökologischen Breite“ dem Fachmann wenig Sorgen bereitet, habe die Fichte im Tiefland keine Perspektive, weiß der Forstmann. Auch die Eschen machen ihm Kummer. Wohl als Folge der Globalisierung ist ein Pilz aus Asien eingeschleppt worden, der den unaussprechlichen Namen „kleines, falsches, weißes Stengelbecherchen“ trägt und die Triebe der Eschen absterben lässt. „Das lässt sich nicht aufhalten, die Esche verschwindet aus dem System“, blickt der Förster in die Zukunft. Aber die Esskastanie sei eine interessante Alternative, weil sie eine gewisse Wetterfestigkeit mitbringe.

Überhaupt kenne der Wald keine Schäden, etwa durch Stürme. Es sei der Mensch mit seiner wirtschaftlichen Nutzung des Waldes, der sich an Schäden störe. „Der Wald braucht keine Menschen“, stellt Schölmerich lapidar fest. Aber wer etwas vom Wald wolle, der müsse auch etwas für ihn leisten. Und da sei forstlicher Sachverstand gefragt. Schließlich möge man auch daran denken, wie viel Millionen Tonnen Kohlendioxid der Wald bindet. Da werde im Prinzip noch zu wenig Holz genutzt, denn jeder Dachbalken, jeder Schrank und jeder Tisch binde das klimaschädliche Gas auf ganz lange Zeit, sagt der Förster, packt seinen Schweißhund Hilde ins Auto und entschwindet wieder Richtung Schreibtisch.

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft Das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft ist als regionale Einheit des Landesbetriebes Wald und Holz NRW für den Rhein-Sieg-Kreis, den Rhein-Erft-Kreis und die Städte Bonn und Köln in allen Waldangelegenheiten zuständig. Es bewirtschaftet rund 23 000 Hektar Staatswald, betreut 16 000 Hektar privaten und kommunalen Wald in 17 forstlichen Zusammenschlüssen. Als Forstbehörde vertritt es in Planverfahren die Interessen des Waldes und überwacht die dem Schutz des Waldes dienenden gesetzlichen Vorschriften. Das Forstamt hat 27 Reviere und rund 100 Mitarbeitende. Es bietet rund 30 Ausbildungsplätze in der Forstwirtschaft und im kaufmännischen Bereich. Wichtigstes Ziel ist die Förderung der Stabilität des Waldes im Klimawandel mit seiner Nutz-, Schutz und Erholungsfunktionen für die Bevölkerung. Der Rhein-Sieg-Kreis hat eine Fläche von 115 321 Hektar, darunter 33 500 Hektar Wald. Häufigste Baumart ist derzeit (noch) die Fichte, gefolgt von Buche und Eiche. (hjw)