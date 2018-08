Niederländer hatte 1,5 Promille im Blut

Der Atemalkoholtest zeigte am Freitag bei einem Motorradfahrer rund 1,5 Promille an. Die Polizei nehielt den Führerschein ein.

Troisdorf. Ein 55-Jähriger beschuldigte eine Tankstellenmitarbeiterin seinen Helm versteckt zu haben. Die Polizei stellte eine deutliche Alkoholisierung fest und nahm den Niederländer in Gewahrsam.

Von Stephan Werschkull, 06.08.2018

Ein 55-Jähriger Motorradfahrer ist am Freitag von der Polizei festgenommen worden. Der Niederländer hatte, laut Polizei-Pressemitteilung, in einer Troisdorfer Tankstelle getankt. Nach dem Tanken fand er seinen Helm nicht wieder und beschuldigte die Tankstellenmitarbeiterin, die daraufhin die Polizei verständigte. Diese nahm einen Alkoholtest vor, der einen Wert von ungefähr 1,5 Promille ergab. Daraufhin wurde ein Bluttest durchgeführt und der Fahrer, da er nicht in Deutschland lebt, festgenommen.

Am Samstagmorgen wurde er, nach dem Bezahlen einer Kaution, wieder aus der Haft entlassen. Den Führerschein behielt die Polizei ein. Die Nachforschungen der Polizei ergaben, dass der vermisste Helm vom Fahrer selbst im Eingangsbereich der Tankstelle abgelegt worden war.