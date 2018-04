63-Jährige leicht verletzt

Windeck. Eine 63-jährige Radfahrerin ist durch ein Motorrad leicht verletzt worden. Die 63-Jährige wollte in einer Kurve einem Motorrad ausweichen und fiel vom Fahrrad. Der Motorradfahrer flüchtete anschließend.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

Eine 63-jährige Radfahrerin ist durch ein Motorrad von der Straße gedrängt und dabei leicht verletzt worden. Nach Angabe der Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag, 24. April, auf der Bundesstraße 256 in Windeck. Die Radfahrerin kam gegen 19 Uhr aus Richtung Rosbach, als ihr in einer Kurve ein schwarzes Motorrad mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Der Motorradfahrer habe sich dabei in extremer Schräglage und in der Mitte der Fahrbahn befunden.

Aus Angst mit ihm zusammenzustoßen, wich die Radfahrerin aus und kam dabei auf Schotter zu Fall. Dabei zog sie sich Prellungen zu und erlitt einen Schock. Der Motorradfahrer fuhr einfach weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Fahrer gesehen haben könnten. Er trug während des Vorfalls schwarze Lederkleidung sowie einen schwarzen Helm mit Visier. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241/5413421 entgegen.