Todesursache häufig plötzlicher Kindstod

Rheiin-Sieg-Kreis. Die Zahl der gestorbenen Säuglinge im Kreis hat sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Sterblichkeit von Kindern unter einem Jahr liegt aber weiter auf niedrigem Niveau - auch, weil mehr Eltern ärztliche Hinweise beachten.

Von Marcel Dörsing, 22.02.2018

2016 sind doppelt so viele Säuglinge gestorben wie im Vorjahr. Das teilte das Statistische Landeamt (IT-NRW) mit. Demnach sind 2016 19 lebendgeborene Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres gestorben. Insgesamt kamen in diesem Zeitraum 5669 Säuglinge im Kreis zur Welt. Damit liegt die Säuglingssterblichkeit je 1000 Lebendgeborene bei 3,4 (Vorjahr: 1,5).

Trotz des sprunghaften Anstiegs bleibt die Säuglingssterblichkeit im Kreis allgemein auf niedrigem Niveau. Anfang der 90er Jahre lag die Quote noch doppelt so hoch, Mitte der 1980er Jahre sogar drei Mal so hoch. NRW-weit lag die Säuglingssterblichkeit 2016 bei 4,1.

Ursache des plötzlichen Kindstod bisher nicht eindeutig geklärt

Die häufigste Todesursache der Fälle im Kreis sei dabei der plötzliche Kindstod gewesen, wie die Krankenkasse IKK classic mitteilte. Dabei sterben fast alle betroffenen Säuglinge während des Schlafs. Die Ursache ist laut der Krankenkasse bis heute nicht eindeutig geklärt. Die meisten Todesfälle ereigneten sich dabei zwischen dem zweiten und vierten Lebensmonat.

Wie aus den Daten von IT-NRW weiter hervorgeht, starben fast drei Mal so viele Jungen wie Mädchen. Während 2016 von 1000 männlichen Säuglingen 4,7 im Kreis ums Leben kamen, lag die Quote bei weiblichen Kindern bei 1,8. In absoluten Zahlen starben 2016 in NRW 704 Säuglinge vor ihrem ersten Lebensjahr, darunter 315 Mädchen und 389 Jungen.

Mehr Gesundheitsbewusstsein der Eltern

Laut IT-NRW ist der über die Jahre starke Rückgang der Sterblichkeit auf den medizinischen Fortschritt und mehr Gesundheitsbewusstsein der Eltern zurückzuführen. So gebe es deutlich bessere Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. In den rückläufigen Fällen des plötzlichen Kindstodes mache sich laut IKK bemerkbar, dass immer mehr Eltern die wissenschaftlichen Empfehlungen zur Vermeidung möglicher Risikofaktoren berücksichtigten.