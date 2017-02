Geflügelpest im Rhein-Sieg-Kreis

07.02.2017 Rhein-Sieg-Kreis. Die vom Rhein-Sieg-Kreis ausgesprochene Stallpflicht für Geflügel wird in weiten Teilen aufgehoben. Nur in drei Städten bleibt die Regelung bestehen. Grund für die im Dezember initiierte Maßnahme war die Gefahr vor Geflügelpest.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat die wegen der Geflügelpest verhängte Stallpflicht in 16 der 19 Kreiskommunen wieder aufgehoben. Ausgenommen sind die Städte Niederkassel, Lohmar und Rheinbach. Dort bleibe die Stallpflicht aufgrund der hohen Geflügeldichte von mehr als 300 Vögeln je Quadratkilometer bestehen, so der Rhein-Sieg-Kreis am Montag. Geflügelhalter könnten jedoch im Einzelfall einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung stellen.

Hintergrund ist ein Erlass des zuständigen Landesministeriums, mit dem die flächendeckende Aufstallung für alle Arten von Geflügel für weite Teile in Nordrhein-Westfalen wieder aufgehoben ist.

Im Rhein-Sieg-Kreis galt die Regelung seit dem 21. Dezember für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen und gehalten werden.

21 Wildtiere sind im Kreisgebiet auf Geflügelpest untersucht worden. Laut Kreispressestelle hat sich aber kein Fall bestätigt.

Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts erfolgt eine Infektion der Geflügelbestände in den meisten Fällen aufgrund von kontaminiertem Material (Schuhwerk, Fahrzeuge, Gegenstände). Das Kreisveterinäramt weist deshalb darauf hin, dass die Eingänge zu Geflügelhaltungen mit Desinfektionswannen oder -matten versehen sein sollen, Kleidung und Schuhe regelmäßig gereinigt und desinfiziert, das Futter vor Nagern und Wildtieren geschützt gelagert sowie erkrankte und verendete Tiere umgehend der Veterinärbehörde gemeldet werden müssen. Zudem dürfe freilaufendes Geflügel keinen Zugang zu Wildgewässern haben. (ga)